San Cristoforo, festa natalizia degli oratori Salesiani con l’assessore Lombardo

L’oratorio Santa Maria della Salette di Catania ha un evento molto speciale: la festa natalizia degli oratori salesiani di Catania. Hanno partecipato circa centocinquanta bambini provenienti dagli oratori di Barriera, San Filippo Neri “Nuovo”, San Filippo Neri “Vecchio”, San Francesco di Sales (Cibali) e, naturalmente, di Santa Maria della Salette accompagnati sia dai rispettivi responsabili ed educatori che dai ragazzi del servizio civile universale.

È stato un evento ricco di emozioni, con il gioco della tombola natalizia che ha messo in palio tanti fantastici premi, animato dal responsabile dell’oratorio di Salette Don Andrea Palma e dai ragazzi del servizio civile universale, arricchito da uno spettacolo della tradizionale novena siciliana con Gianni Sineri.

La manifestazione si è svolta con i fondi per i servizi socio educativi territoriali destinati alle attività per i minori della Legge 285/97, promosso e patrocinato dall’assessorato comunale famiglia e politiche sociali retto da Giuseppe Lombardo.

Tra gli ospiti, lo stesso assessore Lombardo e l’ispettore dei Salesiani Don Giovanni d’Andrea, che hanno speso parole ricche di significato in occasione dell’evento e augurato un buon e sereno Natale a tutti i partecipanti.

“Un momento ricco di felicità e di fraternità nel puro stile salesiano -ha spiegato l’assessore Giuseppe Lombardo- per sottolineare come anche nella difficoltà che tutti noi stiamo vivendo, ognuno di noi può fare la propria parte per realizzare qualcosa di speciale per il prossimo, in linea agli insegnamenti di San Francesco di Sales”.