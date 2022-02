Zammataro: “53 milioni dalla Regione per completamento collettore fognario”

Il presidente della commissione consiliare Urbanistica Manfredi Zammataro è intervenuto sui fondi relativi al completamento del collettore fognario.

“Il finanziamento di 53 milioni annunciato dalla Regione per completare, dopo 30 anni di attesa, il collettore fognario è una notizia di portata straordinaria – dice Zammataro -. Abbiamo, purtroppo, ancora negli occhi le immagini delle devastanti alluvioni di qualche mese fa, che purtroppo hanno causato anche perdite di vite umane. Con i lavori finanziati si potranno mettere in sicurezza le aree più a monte per evitare quindi il sovraccarico dei canali e quindi le esondazioni”.

“E’ dal 1989 che ci si dimena tra nodi burocratici, ritardi e proteste. Adesso si potrà completare il collettore ponendo in sicurezza dal punto di vista idro-geologico la città. Si tratta di un altro tassello di un percorso importante avviato dal governo Musumeci per Catania: penso alla rigenerazione degli ospedali dismessi (l’ex Santa Marta, l’ex Vittorio Emanuele che diventerà la sede di un grande museo dell’Etna), penso al nuovo Palazzo di Giustizia, penso ai parcheggi scambiatori. Atti che da presidente della commissione Urbanistica non posso che salutare con favore: la strada per una città diversa è tracciata”, conclude.