Dal food sharing al Km zero, storie italiane di economia circolare

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - Carote spezzate che producono energia, lombrichi che ?ripuliscono? il letame di cavallo e acqua di allevamento delle carpe per irrigare vegetali: non esiste limite all'innovazione (e alla fantasia) che l'Italia riesce a mettere in campo quando si parla di economia circolare. Qualche esempio? ?Aureli secondo me? è una realtà de L'Aquila, che trasforma le carote spezzate e non idonee ai mercati tradizionali in succhi, creme e concentrati di polpa e farine, e tramite la biomassa produce energia verde dai prodotti agricoli non edibili. Il ?digestato? dall'impianto di biomassa, dopo la fermentazione degli ortaggi, viene trasformato in fertilizzanti. A Ferrara c'è ?Fresh Guru? che utilizza il calore generato dalle centrali elettriche a biogas per riscaldare due serre da circa 11 ettari per la produzione idroponica di 8.000 tonnellate di pomodori l'anno. La centrale è alimentata con sottoprodotti di origine agricola. Le stesse piante di pomodori diventano carburante. Cascina Santa Brera, a Milano, invece, è un ecosistema interamente sostenibile con strutture in bioedilizia, alimentate da caldaie a biomassa ed energia solare; agricoltura e allevamento lavorano in sinergia: i pollai sono mobili ed i bovini pascolano liberamente garantendo fertilità costante del terreno, disinfestazione naturale ed erba sempre fresca per il nutrimento degli animali. A Pisa, ?Bioexplosion? converte il letame di cavallo in ?vermicompost', grazie al 'lavoro' dei lombrichi che digeriscono e purificano il rifiuto 'speciale' dei 200 animali ospitati dalla Tenuta Isola, centro ippico per l'allenamento di cavalli da trotto. Infine, ?Disco Soupe? a Firenze che organizza eventi musicali durante i quali si cucina cibo donato da ristoranti e aziende della zona, che diversamente sarebbe gettato via. Queste realtà, sono solo alcune tra le 30 che hanno partecipato al concorso ?Storie di Economia Circolare?.