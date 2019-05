“Delon ti amiamo”, la dedica di Jean-Marie Le Pen

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - Uno scatto che dice tutto. Un abbraccio, quello tra Jean-Marie Le Pen e l'attore Alain Delon. "Dopo una brillante carriera in tutti settori della tua arte, eccoti finalmente con la Palma d'Oro d'onore - scrive l'ex leader e fondatore del Front National su Instagram- . Ammetto che preferisco quella di Cannes a quella del martirio. Ti applaudiamo e ti amiamo". Durante la cerimonia il mito del cinema francese, oltre a ritirare il premio, ha annunciato anche il ritiro dalle scene. Quattro anni fa un'altra foto per rinsaldare un rapporto storico. "Con il mio amico" scriveva, condividendo un'immagine in cui ridevano felici.