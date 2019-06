Demanio: in Piemonte 170 terreni in vendita, pubblicato bando

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Sono 170 i terreni, appartenenti al patrimonio dello Stato, in vendita in Piemonte. Il bando è pubblicato nella sezione Gare e Aste Immobiliare dove sono indicate tutte le informazioni e i dettagli sulla procedura. Per aggiudicarsi i singoli lotti occorre formulare un'offerta pari o maggiore rispetto al prezzo di partenza fissato nel bando. Il termine ultimo per poter presentare le proprie offerte scade il 30 luglio alle 12. E' quanto comunica l'Agenzia del Demanio in una nota. "Il bando - si legge - è interamente dedicato agli appezzamenti di terreno: c'è ad esempio un terreno di oltre 4 ettari ad Aurano nella provincia di Verbania Cusio Ossola in vendita a partire da un prezzo base d'asta di 52.374 euro, un bosco di 16.830 mq nel Comune di Omegna, sempre nella stessa provincia, con base d'asta di 11.276 euro e poi terreni, aree verdi, boschi di. di varia natura e dimensione". Il bando, comunica infine la nota, rientra nel Piano vendite immobili dello Stato in corso da gennaio 2019 per cui l'Agenzia ha già messo sul mercato oltre 500 beni dislocati su tutto il territorio nazionale.