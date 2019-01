Design: Scirocco H, Warm Contest 2019 per studenti e ingegneri

Milano, 15 gen. (Labitalia) - Scirocco H, azienda che progetta e realizza radiatori d'arredo per la casa, lancia la seconda edizione del Design Warm Contest, il concorso aperto a studenti di università, accademie e scuole di grafica e design, nonché ad architetti, designer, ingegneri senza alcun limite d'età. I partecipanti dovranno progettare e presentare un termoarredo per uso domestico che risulti innovativo sia da un punto di vista tecnico che estetico e che abbia, preferibilmente, come focus l'ambiente bagno. Il vincitore (singolo o gruppo) di ciascuna categoria verrà scelto da una giuria composta dalla direzione dell'azienda e da esperti e giornalisti del design e architettura. I premi in palio saranno: 4 mila euro per la categoria studenti; 10 mila euro per la categoria professionisti. Qualora il progetto venga ritenuto realizzabile, sarà messo in produzione con uno specifico contratto che ne regolerà il rapporto economico con il designer. I vincitori saranno annunciati a giugno 2019 a Milano. Tutti i materiali relativi al concorso possono essere visionati e scaricati collegandosi al sito www.sciroccoh.it/designwarmcontest e spediti esclusivamente via mail, debitamente compilati all'indirizzo designwarmcontest@sciroccoh.it. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 marzo.