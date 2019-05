Design: Un talento per la scarpa, in 124 da cinque continenti

Forlì, 20 mag. (Labitalia) - Sono 124 e arrivano da tutto il mondo i partecipanti al concorso internazionale per giovani stilisti 'Un talento per la scarpa', promosso da Sammauroindustria. L'edizione numero 19 dedicata al tema Urban chic: la décolleté irrompe nello street style, ha registrato partecipanti da ben cinque continenti, confermando di essere un laboratorio di culture creative da più parti del mondo. Entrando nel dettaglio, sono stati 47 i partecipanti d'oltreconfine. Dall'Europa: Albania, Germania, Grecia, Macedonia, Polonia, Romania, Russia, Spagna, Ucraina. Poi, dal Nord America, Messico e Stati Uniti, mentre dal Sud America hanno presentato lavori da Argentina, Colombia, Perù. E ancora, da Africa (Marocco e Senegal), e Asia (Cina, Israele, India, Tailandia, Turchia e Pakistan). Per quanto riguarda le scuole, 8 sono quelle partecipanti, di cui 3 straniere. Al vincitore va un periodo formativo nella scuola del Cercal e 6 mesi in una delle aziende di Sammauroindustria (Casadei, Gianvito Rossi, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi). In quel periodo formativo riceverà un rimborso di 4mila euro. Il nome del vincitore sarà comunicato nel corso della premiazione, prevista il 14 giugno a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena). "Ancora una volta - afferma il presidente di Sammauroindustria, Miro Gori - 'Un talento per la scarpa' attesta la sua caratura a livello internazionale E' la conferma della formula vincente di questa iniziativa rivolta ai giovani, che non offre denaro ma un investimento formativo sul proprio futuro, e conferma l'attrattività del distretto della scarpa di San Mauro Pascoli, ancora una volta polo di riferimento nella calzatura di qualità".