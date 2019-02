Deutsche Telekom: in 2018 ricavi a 75,7 mld, utile in calo a 3,4 mld

Deutsche Telekom: in 2018 ricavi a 75,7 mld, utile in calo a...

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - Deutsche Telekom chiude il 2018 con risultati in linea con le guidance, per tre volte riviste al rialzo nel corso dell'anno. I ricavi mostrano un incremento dello 0,9% a quota 75,7 miliardi e un progresso del 5% dell'ebitda adjusted a 23,3 miliardi. Il free cash flow aumenta del 13,7% a 6,2 miliardi di euro. Il risultato netto segna un calo del 37,4% rispetto al precedente esercizio a 3,4 miliardi, l'utile netto adjusted è pari a 4,5 miliardi, -24,7% sul 2017. Il gruppo ha chiuso il quarto trimestre con una perdita netta di 431 milioni di euro. Sulla base dei risultati raggiunrti, il cda e il supervisory board proporranno all'assemblea degli azionisti il prossimo 28 marzo un dividendo di 70 centesimo per azione, in crescita rispetto ai 65 centesimi del precedente esercizio. Per il 2019, Deutsche Telekom intende mantenere l'attuale tasso di crescita. ?Abbiamo mantenuto la promesso e abbiamo continuato a crescere nel 2018", dichiara Tim Höttges, ceo of Deutsche Telekom. "Con una forte presenza sulle due sponde dell'Atlantico combinata con la nostra vasta capacità di investimenti, il profilo della crescita è unico nell'industria", aggiunge.