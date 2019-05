Difesa: Conte, ‘forze armate preziose nel fronteggiare emergenze’

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "Le troviamo le forze armate a fronteggiare in modo efficace e all'insegna della resilienza le conseguenze di eventi disastrosi, che possono essere antropici o naturali, e che richiedono una risposta adeguata. Crediamo che le Forze armate possano offrire un grande contributo per rendere ancor più efficace e incisiva la reazione, la risposta a questi eventi, e gestire criticità in situazione di emergenza". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando all'aeroporto militare di Pratica di Mare dove è arrivato per l'evento dimostrativo sul 'Duplice Uso Sistemico' dello Stato Maggiore. "Le Forze Armate, già forniscono a richiesta delle altre Amministrazioni il proprio concorso nel campo della pubblica utilità e della tutela ambientale - ha sottolineato il presidente del Consiglio - e dimostrano già una particolare efficacia proprio in ragione della peculiare formazione e addestramento militare ricevuto. Oggi siamo qui per dimostrare in modo ancor più incisivo la capacità di questo duplice uso sistemico delle potenzialità delle Forze armate. Noi vogliamo delle Forze armate a salvaguardia delle libere istituzioni, che siano in grado di svolgere sempre più incisivamente i loro compiti ma che possano anche operare in caso di pubblica calamità. Ovviamente dovranno farlo dialogando sempre più intensamente con le altre amministrazioni dello Stato".