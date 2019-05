Difesa: Conte, ‘la vogliamo moderna e innovativa’

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "Vogliamo una Difesa moderna, innovativa, sostenibile, in grado di difendere lo Stato e fare fronte agli impegni connessi alla difesa collettiva -sappiamo che si inquadra nel sistema Nato e Ue- ma vogliamo anche una difesa che possa operare sinergicamente con le istituzioni civili per assicurare il proprio contributo in caso di calamità e di straordinaria necessità ed urgenza". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando all'aeroporto militare di Pratica di Mare dove è arrivato per l'evento dimostrativo sul 'Duplice Uso Sistemico' dello Stato Maggiore.