Difesa: Rojc (Pd), ‘rispettiamo Alpini, da Salvini moneta fasulla’

Roma, 22 apr. (AdnKronos) - "Questo governo taglia fondi indispensabili alle nostre Forze Armate e intanto Salvini ciancia ancora di ritorno alla leva obbligatoria. I militari italiani devono essere rispettati per la loro specifica professionalità e messi in condizione di difendere il Paese: il governo metta risorse per il turnover del personale". Lo afferma la senatrice del Pd Tatjana Rojc, componente della commissione Difesa a Palazzo Madama. "Dal Friuli Venezia Giulia -aggiunge- dico a Salvini che conosciamo bene i meriti degli Alpini e grandissimo è il nostro attaccamento a questo corpo, ma proprio per questo gli chiedo di evitare uscite strumentali e solo elettorali. Il tempo della leva obbligatoria è finito perché le esigenze della difesa sono cambiate. Anche Salvini lo sa bene, per questo le sue dichiarazioni sono moneta fasulla".