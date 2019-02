Digitale: 4.Manager a Connext, più manager per vincere sfida innovazione

Roma, 5 feb. (Labitalia) - A Connext 2019, il nuovo evento di partenariato industriale di Confindustria che prenderà avvio giovedì 7 a Milano al Mi.Co., 4.Manager partecipa a sostegno dell'intera business community, con l'obiettivo di sensibilizzare il sistema produttivo italiano sul valore determinante delle competenze manageriali. All'evento, 4.Manager presenterà i dati del proprio Osservatorio sul mercato del lavoro e competenze manageriali, da cui emerge con chiarezza quanto la presenza dei manager e le competenze siano cruciali per il futuro delle imprese italiane, a prescindere dalla loro dimensione. Non a caso, spiegano da 4. Manager, "la sfida più importante riguarda proprio le pmi". "Secondo elaborazioni dell'Osservatorio Aub Bocconi (2016) -si legge in una nota- solo il 30% delle piccole e medie imprese che devono affrontare la prova del passaggio generazionale, sopravvive. Le pmi che invece si affidano a figure professionali esterne, in particolare a figure manageriali, gestiscono meglio la successione, con circa il 68% che continua con successo l'attività di impresa". Secondo l'elaborazione di Unioncamere sulla domanda di competenze nelle pmi, il digitale contribuirà alla creazione di circa il 32% dei nuovi posti di lavoro fino al 2023. Le aziende sono chiamate a investire sempre più sulle competenze, sull'innovazione dei modelli di business, sul lavoro in reti e filiere d'imprese. Indicazioni che trovano conferma nei dati dell'Osservatorio 4.Manager che dimostrano chiaramente che i benefici per le aziende che innovano sono: maggiore competitività, miglioramento della reputazione aziendale, produttività e aumento dei profitti. A Connext 2019, 4.Manager presenta anche 'Think4Management', la nuova community e piattaforma di Open Innovation realizzata da 4.Manager per mettere in comunicazione i Giovani Imprenditori, i Giovani di Federmanager e la Piccola Industria, con l'obiettivo di condividere conoscenze, confrontarsi, individuare progettualità operative e facilitare l'aggregazione di competenze. L'evento ('La managerialità nelle imprese: testimonianze di successo') è in programma l'8 febbraio, alle 12, al Mi.Co., Sala Amber 8 (in viale Eginardo - Gate 2). Verranno ospitate testimonianze di imprenditori e manager e illustrate storie di successo in ambiti aziendali quali finanza, internazionalizzazione e innovazione. L'altro appuntamento di 4.Manager è fissato per venerdì 7 febbraio alle 15 sempre al Mi.Co. e verte su 'Le misure e gli strumenti per lo sviluppo delle competenze manageriali'. Saranno presentati gli strumenti e gli incentivi a disposizione di imprese e manager. Sinergie promosse da 4.Manager attraverso azioni integrate tra pubblico e privato in ottica di sistema: bandi europei e regionali; voucher; misure nazionali. "Abbiamo un potenziale enorme nel nostro sistema industriale che può crescere e cavalcare la Quarta rivoluzione industriale solo con un sistema manageriale adeguato. Connext rappresenta un'occasione unica, in cui vengono messe in campo energie imprenditoriali e manageriali fondamentali per la crescita economica e l'innovazione del Paese", dichiara il presidente di 4.Manager e Federmanager, Stefano Cuzzilla. "Connext - continua Cuzzilla - è un'ottima iniziativa per realizzare lo scambio e il networking tra imprenditori e manager. I nostri dati ci dicono che l'innovazione del modello di business è ormai considerata una leva fondamentale dal 67% dei nostri manager e imprenditori. Il 44% ritiene che bisogna investire sulle soft skills manageriali. Noi vogliamo favorire i percorsi di innovazione proprio attraverso l'incontro delle esperienze di successo".