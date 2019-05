Digitale: Nicita, ‘autoregolazione non basta, serve inspection e audit dati’

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "I nostri dati e la nostra profilazione generano un ?valore politico' nel mercato del consenso elettorale. Riceviamo stimoli, propaganda e messaggi profilati volti a influenzare la formazione delle nostre opinioni o a rafforzare e polarizzare la visione del mondo che la nostra profilazione rivela. Anche in questo caso, senza esserne pienamente consapevoli". Così il Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio Nicita intervenendo al Salone internazionale del Libro di Torino all'incontro organizzato del Corecom Piemonte 'Big data e società digitale', nel corso del quale ha presentato il suo libro 'Big Data' scritto per la casa editrice Il Mulino con Marco Delmastro. "Oggi si potrebbe dire ?noi valiamo perché i nostri dati valgono'", sottolinea Nicita, in quanto "da un lato i dati permettono di profilare la nostra domanda individuale di consumo, rendendo efficaci forme di pubblicità personalizzata e aumentando la probabilità di vendita, dall'altro i dati consentono agli algoritmi di migliorare se stessi man mano che vengono analizzati nuovi dati, indicando in tempi assai rapidi le evoluzioni delle preferenze, i bisogni del mercato".