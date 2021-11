DiventeràBellissima, ”cose fatte, i progetti in campo e le prossime iniziative”

L’appuntamento è per sabato 20 novembre, alle 17, alle Ciminiere di Catania. E’ qui che DiventeràBellissima, il partito del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, si riunirà per discutere delle ”cose fatte, i progetti in campo e le prossime iniziative” in occasione della manifestazione ‘4 anni per la Sicilia. Il racconto del nostro lavoro, i progetti per il futuro’. A chiudere gli interventi sarà il governatore Musumeci.