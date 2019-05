Dl Crescita: Cuzzilla (Federmanager), ‘bene super ammortamento al 130%’

Roma, 10 mag. (Labitalia) - "Bene dare continuità al super ammortamento al 130%, previsto nel DL Crescita. Meno bene, però, dover ancora attendere l'attuazione del 'voucher per l'innovation manager'. Indiscrezioni delle ultime ore ci confermano che il Mise è al lavoro su questo. Da parte nostra, diamo la più ampia collaborazione affinché lo strumento del voucher funzioni davvero. Abbiamo collaborato con il governo per introdurre questa norma nella Legge di Bilancio e continueremo per garantire che sia efficace". E' quanto ha dichiarato il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, intervenendo all'Assemblea nazionale dell'organizzazione in corso all'Auditorium a Roma. "Servono manager -ha spiegato- per innovare le imprese, altrimenti questa rivoluzione 4.0 ci lascerà indietro, mettendo a rischio la nostra posizione di seconda manifattura d'Europa".