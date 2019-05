“Dl crescita e sblocca cantieri non bastano”

Roma, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) - - L'economia italiana "deve fare di più. La priorità, lo stiamo dicendo da tempo, è crescita e lavoro. Su questo speriamo che dopo la campagna elettorale si riapra un dibattito forte, c'è un primo passo importante il decreto crescita, lo sblocca cantieri. Ma chiaramente non bastano, serve fare di più". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, entrando all'Assemblea nazionale di Federmanager. Con il governo, ha aggiunto Boccia, "c'è un confronto serrato in atto, alcune volte ci sono convergenze, altre volte no, vedremo nei prossimi giorni". A proposito invece della scarsa managerializzazione delle imprese italiane serve fare, ha sottolineato il presidente di Confindustria, "un salto culturale e di crescita dimensionale, sono due aspetti importanti. Uno dei motivi per cui siamo qui è proprio questo e cioè creare una contaminazione del mondo delle imprese e del management".