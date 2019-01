Roma, 22 gen. (AdnKronos) - ?Forse stasera maggioranza ha trovato i soldi sull'abbassamento dell'Ires per il no profit, come proponeva il nostro emendamento. È un rarissimo caso in cui, grazie al nostro intervento, riescono a correggere i loro errori?. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd, Andrea Marcucci, durante la registrazione di Porta a Porta.