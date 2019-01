Dl semplificazioni: Schifani, ‘decreto stravolto, via da lavori commissione’

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Ho abbandonato i lavori per protestare contro la continua e perdurante violazione del Regolamento da parte dei presidenti delle due commissioni che, nell'ammettere centinaia di emendamenti del tutto estranei alla materia, stanno consentendo lo stravolgimento del dl Semplificazioni firmato dal Capo dello Stato con un contenuto che verrà completamente stravolto dal Senato in sede di conversione". Lo afferma Renato Schifani, capogruppo di Fi in commissione Lavori pubblici del Senato. "E ciò, nonostante che la Corte costituzionale, con sentenza n. 20/2012, abbia fissato rigorosi criteri -ricorda- sulla pertinenza per materia degli emendamenti da inserire nel corso della conversione dei decreti legge. La maggioranza, invece, preferisce utilizzare uno strumento d'urgenza per legiferare a proprio piacimento su tutto lo scibile. Denunceremo in tutte le sedi competenti quanto accaduto, anche alla luce della circostanza che il Senato si accinge a subire, dopo meno di un mese dall'approvazione della legge di Bilancio, un nuovo strappo che mortifica il proprio ruolo e le proprie prerogative costituzionali".