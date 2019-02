Ducati World a Mirabilandia, il sito è online

Ravenna, 6 feb. (AdnKronos) - Mancano ormai pochi mesi all'inaugurazione e mentre fervono i lavori nel cantiere, Ducati World è già una 'realtà' virtuale. Dal 6 febbraio è online il sito dell'esclusiva area tematica di Mirabilandia riservata alle 'Rosse di Borgo Panigale', la prima al mondo dedicata a un brand motociclistico in un parco divertimenti. Ducati World sarà la novità assoluta del 2019 nel settore parks and leisure, frutto dell'accordo tra il marchio Ducati e Parques Reunidos, gruppo leader nel business del divertimento a livello mondiale. Previsto per la primavera 2019, il Ducati World avrà un'estensione di 35.000 mq, pari a un terzo dell'intero Parco di Mirabilandia, e conterrà non solo il panoramico duelling coaster Desmo Race, dal tracciato unico al mondo con due moto che si sfideranno sull'inedita pista, ma anche una struttura interamente dedicata ad una vera e propria Ducati Experience, con simulatori di ultima generazione. Ci saranno anche tre nuove attrazioni per i più piccoli: Diavel Ring, Kiddy Monster, Scrambler Run, insieme al Ducati World Shop, dove poter acquistare abbigliamento e accessori, e tre nuovi punti ristoro ispirati al mondo Ducati e Scrambler. Il sito web ducatiworld.mirabilandia.it offre l'opportunità di fare una full immersion nel ?Parco che verrà? ed essere sempre informati sulle novità e i progressi dei lavori, attraverso le news e la gallery con foto e video in continuo aggiornamento. In home page, inoltre, tutte le informazioni utili per scoprire le vantaggiose offerte Parco+Hotel e i servizi di biglietteria online, per programmare la propria visita. Una vetrina virtuale per non perdere neanche un minuto del countdown che separa dall'accensione dei motori di Ducati World e prepararsi a vivere l'esperienza più entusiasmante e adrenalinica di questo rombante 2019!