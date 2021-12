Due punti di penalizzazione al Catania, club che milita nel campionato di serie C, da scontarsi nella corrente stagione in corso: questa la sentenza odierna del Tribunale Federale Nazionale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale dello scorso 5 novembre, in ordine al mancato pagamento da parte della societa’ degli emolumenti a diversi tesserati relativi alla mensilita’ di giugno 2021. E’ quanto rende noto la Figc.