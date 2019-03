E’ il corpo di Enrico Cordella quello rinvenuto a Santa Maria La Scala

E’ il corpo di Enrico Cordella quello rinvenuto stasera a Santa Maria La Scala. Il ragazzo disperso in mare da domenica 24 febbraio dopo essere stato travolto da una mareggiata. La notizia e’ stata ufficializzata dai vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo. Tre sub professionisti del posto, che si sono prestati in questi giorni in maniera spontanea per cercare il corpo, lo hanno rintracciato a tre metri di profondita’, incastrato in un’insenatura a pochi metri dalla riva. Nei giorni scorsi il mare ha restituito i corpi di Margherita Quattrocchi, 21 anni, la fidanzata di Enrico, e dell’amico Lorenzo D’Agata, 27 anni.