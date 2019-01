E.Romagna: al via master per progettazione di veicoli agricoli

Ferrara, 25 gen. (Labitalia) - Un Master per formare tecnici laureati richiesti e non trovati dal settore della progettazione dei veicoli agricoli e industriali. E' quanto propone Articolo1-Soluzioni HR, attraverso la partecipazione al Master di II Livello in Agrindustrial Vehicle Technology. Il Master è organizzato dai Dipartimenti di Ingegneria di Università di Ferrara e Unimore, con sede a Cento (Fe) in partenza ad aprile. Il Master, spiega una nota di Articolo1, "intende formare profili di elevato livello tecnico, con una specializzazione distintiva, in grado di inserirsi con estrema facilità nelle strutture di progettazione, ricerca e sviluppo; profili, oggi, particolarmente richiesti dal mercato nella progettazione di veicoli agricoli e industriali" Possono accedere al Master laureati con percorso magistrale in Ingegneria Industriale (meccanica, meccatronica, elettrica, elettronica, informatica) e in Scienze Agrarie. In tutto sono 200 le ore di didattica frontale; 400 di project work; 600 di tirocinio all'interno di una delle prestigiose realtà aziendali del territorio emiliano (Modena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Cento), partner del Master. La Regione si farà carico della copertura totale dei costi di partecipazione per i residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. Per gli altri sono in corso di definizione accordi con aziende ed enti privati per la copertura totale o parziale dei costi di partecipazione, spese di trasferta e residenza.