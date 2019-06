Ecommerce: Pricy, 1° negozio b2b dedicato all’abbigliamento

Roma, 4 giu. (Labitalia) - Con Pricy arriva il negozio e-commerce b2b dedicato all'abbigliamento. Pricy, portale specializzato in servizi di logistica e di gestione degli stock di abbigliamento e accessori nato nel 2013, mette a disposizione di retailer e utenti finali di tutta Europa, un catalogo con assortimento quotidiano di oltre 30.000 prodotti delle migliori marche ai prezzi più bassi del mercato. Nella sezione b2b dedicata ai retailer è possibile consultare l'intero catalogo ed effettuare ordini come un normale negozio online, senza minimi d'acquisto o di stock. Per i rivenditori online che lo desiderano, c'è inoltre la possibilità di utilizzare la formula del dropshipping, che permette di proporre alla propria clientela l'intero catalogo Pricy, aggiornato quotidianamente, senza la necessità di comprare i prodotti fino al momento dell'acquisto da parte dell'utente finale. Al momento dell'acquisto, sarà lo stesso Pricy, a nome ovviamente del negozio online fruitore del servizio, a seguire gestione, evasione e consegna dell'ordine. Una soluzione di business chiavi in mano che consente di iniziare immediatamente a vendere prodotti di marca a prezzi vantaggiosi con investimento iniziale minimo, nessun rischio di magazzino e un sistema di distribuzione logistico fornito da Pricy. "Rispondiamo - ha dichiarato Federico Dezi, project manager di Pricy - all'esigenza di rivenditori al dettaglio che vogliono offrire alla propria clientela un assortimento di qualità, diversificato e a prezzi convenienti senza rischi di magazzino o impegnativi ordini minimi di acquisto. Pricy offre ai retailer un'espansione quantitativa e qualitativa del catalogo senza lunghe procedure d'ordine, rischiose eccedenze di magazzino e con tempi di consegna immediati".