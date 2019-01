Economia: studio, per investitori in 2019 opportunità in mercati emergenti (3)

(AdnKronos) - In Turchia, i rischi economici, sottolinea Ubp, "sono adesso più quantificabili con il pil in recessione e il governo e la banca centrale preparati ad affrontarne l'impatto sui default societari e sulle pressioni del settore bancario. L'inflazione è ancora troppo elevata e i rischi stanno aumentando in conseguenza delle misure sempre meno ortodosse adottate dal governo. Le elezioni locali previste per marzo 2019 potrebbero portare allo scoppio di tensioni interpartitiche". Anche l'India "si avvia a una nuova tornata elettorale, con le elezioni della camera bassa del parlamento (Lok Sabha) nell'aprile 2019. Il presidente Narendra Modi mantiene un consenso solido al 50%, ma la critica persistente da parte della popolazione per le perturbazioni finanziarie causate dalla politica di demonetizzazione di due anni fa e le promesse non mantenute sugli investimenti infrastrutturali potrebbero vedere la maggioranza del partito BJP scivolare nella Lok Sabha. È probabile quindi un certo nervosismo preelettorale tra gli investitori". Infine, ad aprile si terranno nuove elezioni anche in Indonesia, dove è probabile che il presidente Joko Widodo, sostiene Ubp, "ottenga un secondo mandato considerato che il suo grado di consenso è attualmente elevato (70%). La crescita del pil del Paese potrebbe rallentare, dato che il governo e la banca centrale hanno adottato misure precauzionali per rallentare la domanda di importazioni e frenare i tassi di interesse interni nel caso in cui il sentiment globale degli investitori EM resti scarso. La crescita del pil dovrebbe restare leggermente inferiore al 5% (era del 5,2% nel 2018)".