Edf: perfeziona cessione 25% di Alpiq

Parigi, 28 mag. (AdnKronos) - Il gruppo energetico francese Edf ha perfezionato la cessione della sua partecipazione del 25,04% che deteneva nel capitale sociale del gruppo svizzero Alpiq. Lo rende noto Edf in un comunicato dopo il via libera dell'Antitrust tedesco. Edf lo scorso 5 aprile aveva annunciato la cessione per circa 436 milioni di euro della sua partecipazione a Eos, che deteneva già il 31,44% di Alpiq e a Primeo Energie, che aveva una quota del 13,65%.