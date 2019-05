Edilizia: in Lombardia riaprono cantieri per quella sociale, piano da 100 mln (2)

(AdnKronos) - "Per noi sono centrali le famiglie in difficoltà, che non possono accedere a un mutuo e sperano di poter avere dallo Stato un aiuto concreto", afferma Toninelli. "Io spero che questo modello pilota possa essere copiato da tante altre regioni, anche pensando ai tanti imprenditori che potrebbero lavorare in questi cantieri". I tempi di attuazioni sono molto rapidi perché le risorse sono vincolate all'impegno a chiudere entro un determinato periodo. Entro sei mesi dal decreto del presidente della giunta regionale, infatti, saranno avviate le procedure per la selezione delle proposte di finanziamento. E gli interventi ammessi a finanziamento dovranno terminare entro i successivi 28 mesi per i lavori di minore entità e entro 60 mesi (5 anni) per quelli più complessi. "Questo è il modo giusto e corretto di fare politica: sia di stimolo a tutti", osserva ancora Toninelli. Per la Lombardia, "questa collaborazione proficua con il ministero è la norma e Toninelli è stato di parola. Bisognava recuperare un numero cospicuo di immobili inutilizzati, in modo vergognoso", conclude Fontana.