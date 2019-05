Edilizia: in Lombardia riaprono cantieri per quella sociale, piano da 100 mln

Milano, 20 mag. (AdnKronos) - In Lombardia riaprono i cantieri e si parte dall'edilizia pubblica e sociale. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e il governatore, Attilio Fontana, hanno firmato un accordo di programma da oltre 100 milioni di euro di risorse pubbliche (80 mln statali e 20 mln regionali) da destinare a varie tipologie di interventi per l'emergenza abitativa. Il grosso delle risorse, 48,2 milioni di euro, andrà a ridipingere i quartieri delle case popolari del Comune di Milano, tra recupero, riqualificazione e "rigenerazione urbana". Lo stesso toccherà ad altri alloggi di edilizia residenziale pubblica in quei Comuni lombardi dove spiccano le case sfitte: per questo intervento sono stati stanziati 30 milioni e si stima possa riguardare 4mila residenze in tutta la Lombardia. Circa 23 milioni di euro, invece, andranno alla realizzazione di una "nuova edilizia residenziale sociale", con recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato sfitto o invenduto.