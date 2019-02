Editoria: Fnsi, consegnato esposto all’Agcom su La Città di Salerno

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - "La vicenda della Città di Salerno finisce sotto la lente di ingrandimento dell'Agcom". Una delegazione della Fnsi e del Sindacato unitario giornalisti della Campania, insieme con il Comitato di redazione del quotidiano, si legge in una nota della Fnsi, "ha consegnato oggi un esposto nella sede romana dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. I giornalisti chiedono che venga fatta luce su tutti i passaggi societari e sulla gestione della testata, che ha interrotto le pubblicazioni e licenziato tutti i dipendenti. Una decisione gravissima non soltanto sotto il profilo occupazionale, ma anche perché crea un vuoto informativo in Campania riducendo ulteriormente il pluralismo editoriale".