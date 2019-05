Editoria: Martusciello, ‘su qualità offerta pesa calo risorse’

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "In un contesto in cui la qualità dell'offerta informativa è messa in crisi dal progressivo fenomeno di contrazione delle risorse destinate al comparto, si fa sempre più pressante quell'interesse generale di tutela, non solo dell'informazione, ma anche della produzione culturale indipendente". È quanto afferma il Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Antonio Martusciello, intervenuto oggi a Milano, nell'ambito delle giornate di formazione dedicate ai giornalisti e promosse dall'Autorità nell'ambito del Tavolo pluralismo e piattaforme online. Per Martusciello, "il modello misto in cui gli stanziamenti pubblici sono combinati con i proventi della pubblicità e di altre attività commerciali rischia di non riuscire più a sostenere il settore". "Da un lato - prosegue- l'intermediazione offerta dalle piattaforme, oltre alla conseguente detenzione esclusiva dei dati raccolti, contribuisce a sottrarre alla informazione giornalistica anche la principale fonte di finanziamento, ossia la raccolta pubblicitaria, dall'altro, si aggiunge anche la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione dal 2022, dei contributi concessi all'editoria".