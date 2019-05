Editoria: Martusciello, ‘su qualità offerta pesa calo risorse’ (2)

(AdnKronos) - Uno scenario che rischia, non solo di penalizzare un settore già provato, ma anche di porre in discussione il ruolo dell'informazione. Per questo, secondo Martusciello è opportuno domandarsi se l'informazione possa essere ancora definita "un bene pubblico" e se possa contare su una adeguata tutela. "Temo che lasciare principalmente nelle mani di un mercato, ormai in balia dei meccanismi pubblicitari imposti dai Big Tech, un bene così prezioso possa essere estremamente pericoloso. Non dimentichiamo che il crollo dei ricavi editoriali, a seguito della riduzione delle risorse finanziarie può rappresentare una criticità per l'intera società civile. Del resto, quando le informazioni mancano, le voci crescono", conclude Martusciello.