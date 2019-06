Editoria: Sala (Corecom Lombardia), ‘potenziare sostegno a informazione locale’ (2)

(AdnKronos) - I risultati emersi saranno presentati a settembre, ma Sala ha anticipato alcune possibili misure praticabili di sostegno al settore dell'informazione locale. ?La misura di sostegno che appare più praticabile -ha detto Sala- è una forma di accompagnamento della innovazione tecnologica e transizione che supporti gli investimenti più rilevanti e le trasformazioni organizzative necessarie per adattarsi al nuovo contesto digitale. La seconda linea di intervento riguarda la formazione, soprattutto dei giornalisti, per favorire l'adozione di nuove tecnologie e stimolare l'acquisizione di nuove competenze?. Un'altra iniziativa emersa nei diversi tavoli lombardi è costituita dalle riserve a favore dei mezzi di informazione locali negli investimenti pubblicitari delle pubbliche amministrazioni. Meno promettenti appaiono invece le misure di sostegno correnti, che coprono parte dei costi di esercizio delle imprese in difficoltà. Infine, altro appunto sollevato riguarda il problema dei centri media, che nelle dinamiche recenti del mercato pubblicitario sono riusciti a intercettare o intermediare gran parte degli investimenti pubblicitari, pianificandoli però sempre meno sulle emittenti e sui mezzi di informazione locale e orientandoli su altri mezzi e strumenti.