Elezioni: a Codognè passaggio del testimone da marito a moglie

Treviso, 12 mag. (AdnKronos) - Passaggio del tricolore in famiglia nel Comune di Codognè, in provincia di Treviso, in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio. Roberto Bet, pupillo di Zaia, che dal governatore ha acquistato di seconda mano la sua famosa Fiat 500 gialla, dopo due mandati e la vittoria bulgara del 2014 con il 72,6%, è giunto alla fine del suo percorso, e, visto che non può più ripresentarsi, ha candidato la moglie Lisa Tommasella, sempre per la Lega e il Centrodestra.