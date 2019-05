Elezioni: Di Maio, ‘grandissima vittoria in Sicilia. M5S vivo e vegeto’

Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "E' una grandissima vittoria. Faremo un grande lavoro insieme perché Roberto lo sosterremo dal governo centrale, dall'Assemblea regionale e, insieme a tutti gli altri sindaci, gli daremo la possibilità di rilanciare quel territorio, quella città. Credo che avremo delle grandissime sorprese anche alle Europee". Così il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio, in video su Facebook, commenta a caldo la vittoria al ballottaggio di Caltanissetta del candidato sindaco pentastellato Roberto Gambino e a Castelvetrano di Enzo Alfano. Di Maio sarà a Caltanissetta oggi pomeriggio. "Festeggiamo insieme - dice - questa grandissima vittoria dei cittadini liberi che si sono liberati di un sistema politico che ha oppresso le città, le Regioni e l'Intero Paese". "Avremo una grandissima occasione che è quella di dimostrare che persone con le mani libere possono cambiare questo Paese - ha aggiunto - Dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo. Come al solito, quando ci danno per morti porta bene perché il Movimento è vivo e vegeto e continua a combattere un sistema che è quello dei vari Micciché che ci sono in tutta Italia, non solo in Sicilia. Un sistema che protegge la casta, che non vuole tagliare i vitalizi, che non applica la legge anticorruzione, come in Sicilia, ma che poi alla fine perde clamorosamente davanti a cittadini liberi, competenti, che vogliono cambiare le cose". E conclude: "Da domani pomeriggio ci rimettiamo in moto e faremo un bel lavoro per questa campagna per le Europee".