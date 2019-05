Elezioni: Donato, ‘senza Lega centrodestra non esiste’

Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "I risultati dei ballottaggi confermano quanto era già chiaro dal primo turno: in Sicilia come nel resto del Paese il centrodestra senza la Lega non è competitivo o non esiste". Lo afferma Francesca Donato, candidata della Lega alle Europee nella circoscrizione Isole. "A Caltanissetta, la conventio ad excludendum nei confronti della Lega, scattata già nella fase preparatoria delle elezioni, consegna la città al M5S, mentre a Gela e Mazara del Vallo, nonostante gli ottimi risultati di Giuseppe Spata e Giorgio Randazzo, prevalgono per un soffio schemi consociativi che nulla hanno a che vedere con il centrodestra - prosegue la leader di Progetto Eurexit - Sono convinta che dopo i risultati positivi delle liste della Lega nelle amministrative siciliane, il grande consenso che registreremo alle Europee renderà più chiara la scelta da compiere: o con Matteo Salvini per costruire il centrodestra del buonsenso e della sovranità nazionale o con il Pd per provare a salvare qualcosa di una stagione che i siciliani e gli italiani tutti desiderano archiviare".