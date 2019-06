Elezioni: Fratoianni, ‘avanzata pesante destra, c’è poco da festeggiare’

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "C'è ben poco da festeggiare. I risultati dei ballottaggi, in linea con le amministrative e le europee di due settimane fa, segnano un'avanzata pesante della Lega nei territori, soprattutto nelle zone in cui storicamente la destra non sfondava o non aveva sufficiente consenso. E la crisi evidente del M5S non configura però il ritorno a un bipolarismo competitivo, dal momento che quasi tutto il pacchetto finisce nelle mani della destra". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. ?Questo dato di fatto mi pare il segno sempre più evidente - prosegue l'esponente della sinistra - della richiesta di protezione sociale da parte delle persone. O siamo in grado di rispondere a questa domanda, abbandonando l'armamentario ideologico di chi per anni ha raccontato che precarietà, mercato e concorrenza fossero la salvezza per tutti, oppure le risposte alla protezione arriveranno da destra e a modo loro. O siamo in grado di immaginare una nuova stagione politica - conclude Fratoianni - per il Paese e per i territori. Oppure la notte sarà lunga.?