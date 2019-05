Elezioni: in Veneto sono 321 i Comuni al voto di maggio, Rovigo unico capoluogo

Venezia, 12 mag. (AdnKronos) - In Veneto l'unico comune capoluogo di provincia in cui si andrà al voto 26 maggio è Rovigo, dove gli elettori andranno alle urne con un anno di anticipo rispetto a fine legislatura, dopo che lo scorso 21 febbraio il sindaco leghista Massimo Bergamin ha dovuto lasciare la fascia tricolore, a causa delle dimissioni di sei consiglieri comunali della maggioranza, e dopo che lo stesso primo cittadino, aveva 'dimissionato' di sua iniziativa tutta la giunta comunale. Rovigo a parte, saranno 320 i comuni al voto su un totale di 563 comuni veneti. E, si voterà in ventuno comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti, per i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Saranno poi le prime elezioni per: Borgo Valbelluna (Bl), Colceresa (Vi), Lusiana Conco (Vi), Pieve del Grappa (Tv) e Valbrenta (Vi), i cinque nuovi comuni istituiti nel 2019 in Veneto.