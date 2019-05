Elezioni: Salvini a Milano Di Maio a Pomigliano, dove votano i leader

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - Sipario sulla campagna elettorale appuntamento ai seggi, naturalmente anche per cariche istituzionali e leader, molti dei quali attesi per il voto nelle loro città d'origine. Come il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che voterà nella scuola Piazzi a Palermo, a due passi dalla sua abitazione. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invece, si recherà al seggio allestito nel liceo romano Virgilio in via Giulia. Voto lontano dalla capitale invece per i suoi due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio: il primo a Milano, in via Martinetti 25, probabilmente nel pomeriggio; il secondo a Pomigliano D'Arco, all'istituto comprensivo Sulmona, in via Sandro Pertini 37. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che torna a candidarsi, andrà alle urne nella sua Milano, a via Scrosati, intorno alle 12, mentre Nicola Zingaretti, alla prima come segretario del Pd, in mattinata voterà a Roma all'Istituto comprensivo Belli in via Antonio Mordini, 19.