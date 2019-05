Elezioni: Salvini a Milano Di Maio a Pomigliano, dove votano i leader (2)

(AdnKronos) - Giorgia Meloni, presidente di Fdi, si recherà alle urne nella Capitale, al Torrino, nella scuola dell'infanzia di Viale Beata Vergine del Carmelo, mentre il leader de La Sinistra, Nicola Fratoianni, sarà in Umbria, alle 12, all'Istituto 'Piermarini' di Foligno. Infine voto a Padova, all'Istituto Vivaldi, per il presidente del Senato, Elisabetta Casellati; e a Napoli, all'Istituto commerciale Della Valle (Salita del Casale) per quello della Camera, Roberto Fico.