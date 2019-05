Elezioni: Zingaretti chiama Nardella, De Caro e Gori, ‘splendido successo’

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha chiamato i sindaci appena riconfermati di Firenze Dario Nardella, Bari Antonio Decaro e Bergamo Giorgio Gori per complimentarsi per gli splendidi successi ottenuti al primo turno in questa tornata amministrative che sta andando molto bene per il Pd. Si apprende da fonti dem.