Elezioni: Zingaretti, ‘vittoria comuni conferma Pd alternativa a Salvini’

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "A Firenze, Bari e Bergamo grandi vittorie al primo turno. Merito di ottimi sindaci uscenti e della costruzione di alleanze aperte e competitive. Tante le vittorie in tantissimi altri piccoli comuni oltre a Pesaro, Lecce, Modena, Livorno, Reggio Emilia, Foggia dove con ottimi risultati, siamo in testa e si va al ballottaggio con buone possibilità di vittoria". Lo sottolinea il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Anche questo grazie alla forza delle candidature a sindaco e a un nostro popolo che torna a sostenerci. Risultati che confermano la bontà del progetto di ricostruzione delle alleanze larghe, civiche, plurali anche a livello locale per battere le destre, così come ci rivela il risultato delle europee". "Ripeto, anche le Amministrative confermano che l'alternativa a Salvini siamo noi e da qui ripartiamo per offrire un progetto di rinnovamento agli italiani. Ora tutti in campo per vincere anche nei ballottaggi", conclude.