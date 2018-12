Enav: Fit Cisl, azienda non rinvii, organismo paritetico garanzia

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Bene i risultati di Enav che, secondo quanto emerso dalla prima edizione dell'Italian National Airspace Strategy, si conferma uno dei service provider più performanti d'Europa in termini di puntualità, davanti a Germania e Francia. Risultati che, è bene non dimenticarlo, sono anche merito dell'impegno e della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori che controllano e gestiscono il nostro spazio aereo. A questo punto è arrivato il momento di discutere di questi risultati nell'Organismo paritetico di garanzia, che continua a essere rinviato. Nella stessa sede vanno individuate le soluzioni alle criticità emerse nel piano industriale". Ad affermarlo in una nota è Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl. "Sottolineiamo che l'organismo paritetico di garanzia, nato da un buon accordo sindacale del 2016, esiste solo in Enav e in Fs, due gruppi che non a caso funzionano bene. Per questo è doveroso valorizzarlo anziché rinviarlo", sottolinea il sindacalista. Contestualmente, aggiunge Pellecchia, "vogliamo affrontare e risolvere definitivamente il tema della ipotizzata chiusura degli ACC di Padova e Brindisi, chiusura che non condividiamo e abbiamo contestato perché se attuata rischia di disperdere competenze e, soprattutto, capacità operative e produttive preziose acquisite negli anni, oltre che determinare disagi insostenibili per le lavoratrici e i lavoratori interessati".