Enel: in primo trimestre utile netto a 1,256 mld (+7,4%), ricavi +10,3%

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Enel ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto pari a 1,256 miliardi di euro, in crescita del 7,4% rispetto ai 1,169 mld del primo trimestre 2018. L'utile netto ordinario del gruppo è pari a 1,159 mld di euro, in progressione dell'11,3% rispetto ai 1,041 mld nel primo trimestre 2018. Lo rende noto l'Enel dopo che il Cda, presieduto da Patrizia Grieco, ha esaminato ed approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019. I ricavi si attesta a 20,891 mld, in crescita del 10,3% rispetto ai 18,946 mld. Il fatturato è in crescita principalmente per effetto dei maggiori ricavi ottenuti da Enel Green Power, per attività di trading di energia elettrica in Italia, Cile e Romania, per vendita di combustibili in Italia e per le variazioni di perimetro, in particolare per l'acquisizione di Eletropaulo (oggi Enel Distribuiçao Sao Paulo). L'ebitda è pari a 4,548 mld di euro, in progressione del 12,7% rispetto ai 4,037 mld del primo trimestre 2018. E' in aumento soprattutto per la crescita delle rinnovabili, per i migliori margini nella distribuzione a seguito dell'acquisizione di Enel Distribuiçao Sao Paulo, per miglioramenti regolatori, per migliori margini nelle attività di generazione e trading in Italia e per la riduzione dei costi operativi dovuta prevalentemente alla prima applicazione del principio contabile Ifrs 16.