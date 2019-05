Enel: in primo trimestre utile netto a 1,256 mld (+7,4%), ricavi +10,3% (2)

(AdnKronos) - L'ebitda ordinario di Enel si attesta a 4,454 mld di euro (3,909 mld nel primo trimestre 2018, +13,9%) al netto delle partite straordinarie dei periodi a confronto. L'ebit è pari a 2,981 mld (2,538 mld nel primo trimestre 2018, +17,5%). L'indebitamento finanziario netto di Enel è pari a 45,093 mld di euro, in progressione del 9,7% rispetto ai 41,089 mld a fine 2018. E' in aumento principalmente per effetto della prima applicazione dell'Ifrs 16, degli investimenti del periodo, del pagamento per i dividendi relativi all'esercizio 2018, per l'acquisizione di alcune società da Enel Green Power North America Renewable Energy Partners (Egpna Rep), i cui effetti sono stati in parte compensati dai positivi flussi di cassa della gestione operativa, e per l'effetto cambi negativo Gli investimenti ammontano a 1.871 mln di euro nel primo trimestre 2019, in aumento di 642 mln rispetto all'analogo periodo del 2018 (+52,2%). Tale aumento è riferito essenzialmente ai maggiori interventi sulle reti di distribuzione in Italia e Brasile, sugli impianti eolici e solari in Spagna e sugli impianti fotovoltaici in Sud Africa, India e Zambia, nonché nelle rinnovabili in Sud America per Enel Green Power.