Enel: in primo trimestre utile netto a 1,256 mld (+7,4%), ricavi +10,3% (3)

(AdnKronos) - Le vendite di energia elettrica nel primo trimestre 2019 di Enel ammontano a 77,1 TWh e registrano un incremento di 4,8 TWh (+6,7%) rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente. Le vendite di gas naturale sono pari a 4 miliardi di metri cubi, in lieve decremento rispetto all'analogo periodo del 2018. L'energia netta prodotta dal gruppo Enel nel primo trimestre 2019 è pari a 59,1 TWh , con un decremento di 3,1 TWh rispetto al valore registrato nel primo trimestre del 2018 (-5%), da attribuire principalmente ad una minore produzione in Italia ed in Spagna. L'energia elettrica trasportata sulla rete di distribuzione del gruppo Enel nel primo trimestre 2019 si attesta a 127,3 TWh, di cui 57,3 TWh in Italia e 70 TWh all'estero. I volumi di elettricità distribuita in Italia sono aumentati di 0,1 TWh (+0,1%) rispetto al valore registrato nell'analogo periodo del 2018. L'elettricità distribuita all'estero è pari a 70 TWh, con un incremento di 11,1 TWh (+19%) rispetto allo stesso periodo del 2018, principalmente in Brasile (+11,5 TWh).