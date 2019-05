Enel: si aggiudica 3 premi ai Procurement Awards 2019

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - Enel ha ricevuto il Procurement Award 2019 per le categorie Best Negotiation Practices, Competence development e il Purchasing People. Il riconoscimento è assegnato da 'The Procurement', società italiana di analisi e peer networking nel settore del procurement e supply chain, la cerimonia di premiazione si è svolta a Milano nel museo nazionale della scienza e della tecnologia 'Leonardo da Vinci'. "Siamo orgogliosi di questo risultato che riconosce il nostro impegno per innovare e ridisegnare tutti i processi di acquisto a livello mondiale", sottolinea Salvatore Bernabei, responsabile Global Procurement del gruppo Enel. "Enel - rileva - si conferma azienda leader per qualità e innovazione anche nelle attività di Procurement. La nostra funzione vive un profondo cambiamento, in cui il suo ruolo e le modalità di interazione con gli stakeholder vengono ripensati e ricostruiti dalle fondamenta con l'obiettivo di migliorare e contribuire ai risultati aziendali. Una trasformazione, ispirata dalla visione Enel Open Power".