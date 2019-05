Enel: si aggiudica 3 premi ai Procurement Awards 2019 (2)

(AdnKronos) - Il Team di Global Procurement si è posto obiettivi ambiziosi: introdurre un nuovo modello di relazione con i fornitori e assumere un ruolo centrale per il Business del Gruppo, massimizzando il valore che crea per l'azienda mediante un set di strumenti avanzati e migliorando l'esperienza end-to-end dei suoi principali stakeholder. La Trasformazione del Procurement ha tratto vantaggio della più ampia Trasformazione Digitale, in corso nel Gruppo Enel, puntando su maggiore trasparenza, velocità di prestazioni e migliore esperienza dell'utente. L'assegnazione dei tre riconoscimenti avviene a una settimana dal World Procurement Awards, l'evento organizzato ogni anno a Londra dai Procurement Leaders, la più conosciuta società di procurement e peer networking, in cui Enel si è distinta arrivando finalista nella categoria del miglior procurement team.