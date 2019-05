Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "Nel 2019, prevediamo di accelerare gli investimenti, focalizzandoci sulle rinnovabili in Nord America, oltre a proseguire il nostro importante investimento nelle reti, principalmente in Italia e in Sud America e si prevede che la generazione di flussi di cassa rimanga consistente per tutto il periodo". Così l'ad di Enel, Francesco Starace commentando i risultati del primo trimestre dell'anno.