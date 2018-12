Energia: a Bari roadshow Elettricità futura, occasione di confronto tra aziende

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - Maggiore confronto tra aziende e territorio: fattore abilitante della transizione energetica. Si è svolta questa mattina la terza tappa del roadshow organizzato da Elettricità Futura in collaborazione con Confindustria Puglia e Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani 'Le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico'. Un'occasione di confronto tra le Associazioni di Confindustria, gli enti istituzionali e le aziende del settore elettrico sullo sviluppo delle rinnovabili e le opportunità di finanziamento. La Puglia è una regione ad alta vocazione eolica, come spiega Angelo Di Giovine, Presidente della Sezione Energia Ambiente ed Utilities di Confindustria Bari e Bat. "La Puglia - sottolinea- è ormai riconosciuta come la prima regione per potenza installata e ha ancora grandi potenzialità nello sviluppo di energia da Fonti Rinnovabili. In particolare, eolico e fotovoltaico sono ancora attrattivi di investimenti. Nuove opportunità si intravedono sia nella strategia energetica nazionale sia nella legislazione regionale, che, attraverso misure incentivanti e semplificazioni amministrative, costituiranno una nuova leva per insediamenti produttivi o revamping di impianti esistenti". Le aziende, aggiunge, "sono pronte ad investire, ma auspicano maggiori certezze sia del quadro regolatorio che dei tempi autorizzativi. Siamo lieti di questa iniziativa che ha favorito il dialogo tra legislatore e operatori del settore per una crescita sostenibile del territorio".