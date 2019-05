Energia: arrivano Tutor, al fianco dei consumatori più vulnerabili

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Arrivano i tutor per l'energia domestica. Da oggi, infatti, è in azione una nuova figura professionale a supporto dei consumatori in povertà energetica. Con il workshop 'Ruolo e azioni del Ted' entra nel vivo il progetto pilota volto alla lotta alla povertà energetica e per il supporto ai consumatori più vulnerabili nell'ambito del progetto europeo Assist. Dopo la fase di formazione, i primi 100 tutor per l'Energia Domestica (Ted) sono da oggi in azione su tutto il territorio nazionale. Nel workshop, organizzato presso la sede di Acquirente Unico e con i partner italiani di Assist (insieme ad Au ci sono Aisfor e Rse), sono state discusse e approfondite le diverse tipologie di azione da attuare sui territori, affinandone le modalità e allinenadosi sull'uso degli strumenti: in particolare la piattaforma che consente a tutti i Ted di ricevere informazioni e materiali, ma anche di scambiare esperienze e condividere best practices. La nuova figura professionale darà supporto ai consumatori in povertà energetica, sia a domicilio che tramite helpdesk, educandoli a comportamenti di consumo consapevole ed efficiente. Sono inoltre previsti l'assistenza per l'ottenimento del bonus sociale energia e un sostegno specifico agli inquilini in edilizia sociale. In un contesto complesso come quello dell'energia elettrica, questa nuova figura professionale sarà un importante punto di riferimento per il consumatore: lo informa, lo guida e fornisce una vera e propria assistenza, anche in modo personalizzato, utile per gestire meglio i propri consumi e quindi con possibili riduzioni dei costi delle proprie bollette.