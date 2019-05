Energia: arrivano Tutor, al fianco dei consumatori più vulnerabili (2)

(AdnKronos) - I Ted, figure adeguatamente formate, hanno professionalità acquisite lavorando presso contesti diversi: sono, infatti, operatori delle associazioni dei consumatori, di enti del settore sociale ed enti locali, di scuole, della grande distribuzione e del settore energetico. Ciò gli permette di entrare in contatto più facilmente e in maniera diretta con i consumatori che necessitano assistenza, modulando l'intervento di assistenza e formazione in base alle diverse caratteristiche, ed esigenze, di queste tipologie di consumatori. L'incontro rientra nel percorso più ampio del progetto europeo Assist, di cui Acquirente Unico è partner, che è gestito da un partenariato europeo con la partecipazione di 12 organizzazioni, provenienti da 6 paesi europei (Belgio, Finlandia, Italia, Polonia, Regno Unito, Spagna) e finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020. Il progetto Assist è una ulteriore declinazione, inserita in un'ottica internazionale, dell'impegno di Acquirente Unico nei confronti dei consumatori più deboli, in questo caso con riferimento al contrasto alla povertà energetica. Tale impegno poggia su un'expertise sviluppata ormai da anni nell'assistenza ai consumatori tramite lo Sportello del Consumatore, che già gestisce, tra l'altro, una 'procedura speciale', ossia una specifica forma di supporto, dedicata ai consumatori che incontrano difficoltà con la procedura necessaria ad ottenere il Bonus sociale energia.